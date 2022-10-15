YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

15.10.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezinde kayak sezonu öncesi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kış tatilini Ergan Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlamaya hazırlanan merkezde, senaryo gereği, telesiyej ve gondolda mahsur kalanların kurtarılması için bölgede güvenlik önlemi alındı.

JAK ve AFAD ekipleri, daha sonra halatla telesiyej ve gondola tırmanıp burada mahsur kalanları indirdi.

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdür Vekili Abdurrahim Duman, gazetecilere, kayak sezonunun sona ermesi sonrası yaklaşık 5 aylık süreçte tesislerin mekanik ve elektrik bakımlarının yapıldığını anlattı.

Yeni sezonunun yaklaşması dolayısıyla olası olumsuzluklara hazırlık amacıyla tatbikat düzenlediklerini belirten Duman, "JAK ve AFAD ekipleriyle bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Teknik personelimiz de görev aldı. Kayak merkezimizin daha güvenilir olduğunu da tatbikatla tespit etmiş olduk. Merkezimiz kar yağışıyla kayak tutkunlarını ağırlamaya başlayacak, misafirlerimizle güzelleşip hayat bulacak." dedi.

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzincan afad jak kayak merkezi tatbikat

Erzincan Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:25
Öğle
12:13
İkindi
15:19
Akşam
17:51
Yatsı
19:09
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.