Erkan Petekkaya oğlu Cano'yu paylaştı! "Aynı babası"

Kırmızı Oda dizisinde 'Delikanlı Sadi' rolünü canlandırırken Acun Ilıcalı'ya gösterdiği tepkiden dolayı işinden olan Erkan Petekkaya çıkışlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak magazincilere karşı tavrıyla dikkat çeken Erkan Petekkaya kendisine yapılan eleştirileri pek umursamıyor. Sosyal medyaya sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu şu sıralar Suçlu diziyle gündemde.

Suçlu dizinde başrol olacağı konuşulan Erkan Petekkaya oğlu Cano'ya pozunu sosyal medyadan paylaşınca dikkat çekti. "Canım oğlum" notuyla paylaşım yapan oyuncu açıklamasında "Tüm çocuklarımıza önce sağlık sonra yeni öğretim yılında bol başarılar dilerim. Melekler hep onlarla olsun" dedi.

Ünlü oyuncunun oğlu Cano babasının boyuna yetişti. Petekkaya'nın paylaşımına hayranlarından "Size çok benziyor" yorumları yağdı.