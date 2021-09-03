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Erkan Petekkaya oğlu Cano'yu paylaştı! "Aynı babası"

03.09.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı çıkışlarla eleştirilerin odağında olan Erkan Petekkaya sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Erkan Petekkaya son olarak oğlu Cano'ya pozunu paylaştı ve beğeni topladı.

Kırmızı Oda dizisinde 'Delikanlı Sadi' rolünü canlandırırken Acun Ilıcalı'ya gösterdiği tepkiden dolayı işinden olan Erkan Petekkaya çıkışlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak magazincilere karşı tavrıyla dikkat çeken Erkan Petekkaya kendisine yapılan eleştirileri pek umursamıyor. Sosyal medyaya sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu şu sıralar Suçlu diziyle gündemde.

Suçlu dizinde başrol olacağı konuşulan Erkan Petekkaya oğlu Cano'ya pozunu sosyal medyadan paylaşınca dikkat çekti. "Canım oğlum" notuyla paylaşım yapan oyuncu açıklamasında "Tüm çocuklarımıza önce sağlık sonra yeni öğretim yılında bol başarılar dilerim. Melekler hep onlarla olsun" dedi.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncunun oğlu Cano babasının boyuna yetişti. Petekkaya'nın paylaşımına hayranlarından "Size çok benziyor" yorumları yağdı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
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