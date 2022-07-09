YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Erkek Boks Milli Takımı, 25 Temmuz'da Kastamonu'da kampa girecek

Erkek Boks Milli Takımı, 25 Temmuz'da Kastamonu'da kampa girecek

09.07.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek Boks Milli Takımı, 25 Temmuz'da Kastamonu'da kampa girecek

Erkek Boks Milli Takımı, Çeçenistan'da düzenlenecek turnuvaya hazırlanmak üzere 25 Temmuz'da Kastamonu'da kampa girecek.

Milli takımın Kazakistanlı başantrenörü Yergali Bekmurzayev, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nın ardından kamp çalışmaları öncesinde Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'ne geldi.

Milli takım kampının 25 Temmuz'da başlayacak olmasından dolayı ülkesine gitmeyen Bekmurzayev, zamanını dinlenerek ve spor yaparak geçiriyor.

Bekmurzayav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Oyunları'nın ardından Kastamonu'daki kamp merkezine geldiğini belirterek, "Burada 15 Temmuz'da yıldızların, 25 Temmuz'da da büyüklerin kampı var. Ağustos ayında Çeçenistan'da büyük bir turnuva var. Daha sonra Kazakistan'da bir turnuva olacak." dedi.

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini, bu nedenle ülkesine gitmediğini anlatan Bekmurzayev, "Burada dinleniyorum. Kamp merkezi öz memleketim, öz evim oldu. Her kamp ve her turnuvadan sonra buraya geliyorum." diye konuştu.

Erkek Boks Milli Takımı, 25 Temmuz'da Kastamonu'da kampa girecek

Erkek Boks Milli Takımı, 25 Temmuz'da Kastamonu'da kampa girecek

Erkek Boks Milli Takımı başantrenörü Yergali Bekmurzayev

Erkek Boks Milli Takımı başantrenörü Yergali Bekmurzayev

Erkek Boks Milli Takımı başantrenörü Yergali Bekmurzayev

Erkek Boks Milli Takımı başantrenörü Yergali Bekmurzayev

Erkek Boks Milli Takımı başantrenörü Yergali Bekmurzayev

Erkek Boks Milli Takımı başantrenörü Yergali Bekmurzayev

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:14
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:17
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Geri sayım başladı! Fragmanı bile güldürmeye yetti

Geri sayım başladı! Fragmanı bile güldürmeye yetti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.