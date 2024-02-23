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'Erkeklerden nefret ediyorum' sözleriyle Esra Ezmeci'yi şaşırttı! Kocasıyla ilgili itirafı ağızları açık bıraktı! 'Kocamı çıplak görmek...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 15:49
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programının itiraf köşesinde yine şaşırtan bir olay gündeme geldi. Henüz 23 yaşındaki kadın konuk 'Erkeklerden nefret ediyorum' diyerek 'Kocamı çıplak görmek midemi bulandırıyor' itirafında bulundu. Esra Ezmeci ne diyeceğini bilemedi...

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar herkesi şaşırtıyor. Programa bu defa 23 yaşındaki genç konuğun itirafı damga vurdu.

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İTİRAFI ŞOKE ETTİ

'Erkeklerden nefret ediyorum' diyen kadın konuk severek evlendiği ancak kocasını çıplak gördüğünde midesi bulandığını söyledi.
Bu yaşadıklarını çocukluk travmalarına bağlayan kadın konuk küçükken üvey babası tarafından istismara uğradını da söyledi.
Bu yaşananlardan dolayı travma yaşadığını belirten konuk 'Eşimi seviyorum ve ondan ayrılmak istemiyorum' dedi.
Esra Ezmeci'ye ne yapmasını gerektiğini soran kadın konuğa ünlü sunucu tavsiyelerde bulundu.
Ezmeci; 'İstismar yaşadıysan bazen cinsel tiksinti bozukluğu dediğimiz bozukluklar olabilir. Bu geçmişinle ilgili travmanı biliyorsun ama bazen bilmek yetmiyor. Bu konuda çalışmak oradakini travma ile yüzleşmek çok iyi olacaktır.' dedi.
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