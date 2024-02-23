'Erkeklerden nefret ediyorum' sözleriyle Esra Ezmeci'yi şaşırttı! Kocasıyla ilgili itirafı ağızları açık bıraktı! 'Kocamı çıplak görmek...'

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar herkesi şaşırtıyor. Programa bu defa 23 yaşındaki genç konuğun itirafı damga vurdu.



İTİRAFI ŞOKE ETTİ

'Erkeklerden nefret ediyorum' diyen kadın konuk severek evlendiği ancak kocasını çıplak gördüğünde midesi bulandığını söyledi.

Bu yaşadıklarını çocukluk travmalarına bağlayan kadın konuk küçükken üvey babası tarafından istismara uğradını da söyledi.

Bu yaşananlardan dolayı travma yaşadığını belirten konuk 'Eşimi seviyorum ve ondan ayrılmak istemiyorum' dedi.

Esra Ezmeci'ye ne yapmasını gerektiğini soran kadın konuğa ünlü sunucu tavsiyelerde bulundu.