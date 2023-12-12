Erman Toroğlu canlı yayında ağır konuştu! Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası ateş püskürdü: "Belki de arkasında birileri var"

"BEN OLSAYDIM O MAGANDAYI TEKME TOKAT DÖVERDİM"

Ben hakem olsaydım o magandayı yanıma yaklaştırmazdım. Yemin ediyorum o magandayı orada tekme tokat döverdim, belki de hakemliğim biterdi! Bu işin futbolculuğundan geldim. Hakemler de hakem değil, kendi aralarında birleşemiyor. Federasyon da federasyon değil. Doktor doktorluk yapacak, pazarcı pazarcılık yapacak.