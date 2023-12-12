Erman Toroğlu canlı yayında ağır konuştu! Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası ateş püskürdü: "Belki de arkasında birileri var"

Türkiye bugün Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca hakkındaki adli süreçle hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili gelişmelere dikkat kesildi. Koca ve saldırıya karışan 2 kişi daha tutuklandı. Meler'in ise yarın taburcu edilmesi bekleniyor. Bu sırada A Spor'da konuşan Erman Toroğlu ateş püskürdü. İşte Toroğlu'nun gündem yaratan açıklamaları...
"Bugünlerin olacağı sürpriz değil. Geçen sene de Ankaragücü - Beşiktaş maçında aynı stadyumda taraftar sahaya indi, 60 metre koştu, hakeme saldıracakken Josef adamı aldı savurdu. Ne oldu? TFF, Beşiktaş'a ceza verdi. Futbolu bilmeyen zavallılar gelip koltuklara oturuyorlar.
Ben hakem olsaydım o magandayı yanıma yaklaştırmazdım. Yemin ediyorum o magandayı orada tekme tokat döverdim, belki de hakemliğim biterdi! Bu işin futbolculuğundan geldim. Hakemler de hakem değil, kendi aralarında birleşemiyor. Federasyon da federasyon değil. Doktor doktorluk yapacak, pazarcı pazarcılık yapacak.
Yerde yatan kişi FIFA hakemi! Ulan terbiyesizler, yerde yatan adama vurulur mu? Yerde yatana kimse vurmaz ahlaksızlar. Şu yumruk Ankaragücü başkanının yumruğu, bu adamın kafası polis arabasına sokularak fotoğrafı çekilecekti. Bu fotoğraf dünyaya servis edilecekti.
Faruk Koca'nın yumruğu atarken hiçbir şeyi yok, şekeri yok. Ama yumruğu attıktan sonra şekeri çıkıyor. Haaa belki de arkasında birileri var! Kimse kusura bakmasın ben ağır konuşuyorum. Benim ciğerim yanıyor.
Halil Umut Meler, Türkiye'de yumruk atılacak en son hakemdir. Bu demek değil ki diğerleri yumruğu hak ediyor. Böyle şey olmaz! En çok eleştirdiğim hakem, Özgür Yankaya! Ama Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde herkesi kurtardı. VAR müdahaleleriyle maçı kurtardı."