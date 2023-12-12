SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Erman Toroğlu canlı yayında ağır konuştu! Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası ateş püskürdü: "Belki de arkasında birileri var"

Erman Toroğlu canlı yayında ağır konuştu! Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası ateş püskürdü: "Belki de arkasında birileri var"

12.12.2023 15:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayında konuşan spor yorumcusu Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya tepki gösterirken ağır ifadeler kullanan Toroğlu "Ben olsaydım tekme tokat döverdim" derken öfkeliydi. Toroğlu'nun "Belki de arkasında birileri var" çıkışı ise gündeme damgasını vurdu.

Türkiye bugün Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca hakkındaki adli süreçle hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili gelişmelere dikkat kesildi. Koca ve saldırıya karışan 2 kişi daha tutuklandı. Meler'in ise yarın taburcu edilmesi bekleniyor. Bu sırada A Spor'da konuşan Erman Toroğlu ateş püskürdü. İşte Toroğlu'nun gündem yaratan açıklamaları...

Canlı Skor

ERMAN TOROĞLU AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

"FUTBOLU BİLMEYEN ZAVALLILAR"

"FUTBOLU BİLMEYEN ZAVALLILAR"

"Bugünlerin olacağı sürpriz değil. Geçen sene de Ankaragücü - Beşiktaş maçında aynı stadyumda taraftar sahaya indi, 60 metre koştu, hakeme saldıracakken Josef adamı aldı savurdu. Ne oldu? TFF, Beşiktaş'a ceza verdi. Futbolu bilmeyen zavallılar gelip koltuklara oturuyorlar.

"BEN OLSAYDIM O MAGANDAYI TEKME TOKAT DÖVERDİM"

"BEN OLSAYDIM O MAGANDAYI TEKME TOKAT DÖVERDİM"

Ben hakem olsaydım o magandayı yanıma yaklaştırmazdım. Yemin ediyorum o magandayı orada tekme tokat döverdim, belki de hakemliğim biterdi! Bu işin futbolculuğundan geldim. Hakemler de hakem değil, kendi aralarında birleşemiyor. Federasyon da federasyon değil. Doktor doktorluk yapacak, pazarcı pazarcılık yapacak.

"O FOTOĞRAF ÇEKİLİP DÜNYAYA SERVİS EDİLECEKTİ"

"O FOTOĞRAF ÇEKİLİP DÜNYAYA SERVİS EDİLECEKTİ"

Yerde yatan kişi FIFA hakemi! Ulan terbiyesizler, yerde yatan adama vurulur mu? Yerde yatana kimse vurmaz ahlaksızlar. Şu yumruk Ankaragücü başkanının yumruğu, bu adamın kafası polis arabasına sokularak fotoğrafı çekilecekti. Bu fotoğraf dünyaya servis edilecekti.

"BELKİ DE ARKASINDA BİRİLERİ VAR"

"BELKİ DE ARKASINDA BİRİLERİ VAR"

Faruk Koca'nın yumruğu atarken hiçbir şeyi yok, şekeri yok. Ama yumruğu attıktan sonra şekeri çıkıyor. Haaa belki de arkasında birileri var! Kimse kusura bakmasın ben ağır konuşuyorum. Benim ciğerim yanıyor.

"YUMRUK ATILACAK EN SON HAKEMDİR"

"YUMRUK ATILACAK EN SON HAKEMDİR"

Halil Umut Meler, Türkiye'de yumruk atılacak en son hakemdir. Bu demek değil ki diğerleri yumruğu hak ediyor. Böyle şey olmaz! En çok eleştirdiğim hakem, Özgür Yankaya! Ama Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde herkesi kurtardı. VAR müdahaleleriyle maçı kurtardı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Halil Umut Meler Faruk Koca atan fk
En Çok Okunan Haberler
Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak çıkış!

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak çıkış!

SP milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde fenalaşıp bayıldı

SP milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde fenalaşıp bayıldı

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Halil Umut Meler ilk kez konuştu! İfadesi ortaya çıktı

Halil Umut Meler ilk kez konuştu! İfadesi ortaya çıktı

Çirkin saldırı sonrası hakemler maçlara çıkacak mı? Kararlarını açıkladılar

Çirkin saldırı sonrası hakemler maçlara çıkacak mı? Kararlarını açıkladılar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.