Erman Toroğlu Galatasaray'ın yeni transferi Tete'ye ateş püskürdü! "Var mı yok mu belli değil, güçsüz..."

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin ilk yarısını Sarı-Kırmızılılar 1-0 önde tamamladı.
İlk yarının tamamlanmasının ardından Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirirken, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Tete için de oldukça sert ifadeler kullandı.
"Galatasaray, organize hücum ederek pozisyona girmiyor. Gaziantep FK daha iyi pozisyonlara girdi. Galatasaray bildiğimiz gibi, futbol değil top oynuyorlar. Bu sene Galatasaray böyle."
"Tete var mı yok mu belli değil. Güçsüz, iki pozisyonda zıplayarak kendini bıraktı hakem acaba verir mi diye vermedi hakem. Bence doğru yaptı."
"Bence Galatasaray iyi değil, Şampiyonalar Ligi'ne girdi evet bunlar çok iyi Türk futbolu adına ama seyirci de yok."
"Bu sahalara çok güzel bakla, patates ekilir. Bu sahalarda futbol oynanmaz. Türkiye'de kaç tane futbol oynanacak stadyum var, ne kadar seyirci var? Daha hangi mevsimdeyiz, sahaların halini görüyorsunuz."
"Ankaragücü yarın o sahada oynayacak ve tüm gün yağmur varmış. Yeni zeminde yağmur yağarsa ne olur, zemin kalkar. Neresinden tutsan elinde kalıyor."