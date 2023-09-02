SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Erman Toroğlu Galatasaray'ın yeni transferi Tete'ye ateş püskürdü! "Var mı yok mu belli değil, güçsüz..."

Erman Toroğlu Galatasaray'ın yeni transferi Tete'ye ateş püskürdü! "Var mı yok mu belli değil, güçsüz..."

02.09.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 4. hafta mücadeleleri ile sürerek haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray Gaziantep FK'ya konuk oldu. Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirirken yeni transfer Tete için sert ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Tete

Tete

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin ilk yarısını Sarı-Kırmızılılar 1-0 önde tamamladı.

TETE'YE SERT SÖZLER

2091699

İlk yarının tamamlanmasının ardından Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirirken, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Tete için de oldukça sert ifadeler kullandı.

İŞTE ERMAN TOROĞLU'NUN O SÖZLERİ...

"Galatasaray, organize hücum ederek pozisyona girmiyor. Gaziantep FK daha iyi pozisyonlara girdi. Galatasaray bildiğimiz gibi, futbol değil top oynuyorlar. Bu sene Galatasaray böyle."

"Tete var mı yok mu belli değil. Güçsüz, iki pozisyonda zıplayarak kendini bıraktı hakem acaba verir mi diye vermedi hakem. Bence doğru yaptı."

"Bence Galatasaray iyi değil, Şampiyonalar Ligi'ne girdi evet bunlar çok iyi Türk futbolu adına ama seyirci de yok."

"Bu sahalara çok güzel bakla, patates ekilir. Bu sahalarda futbol oynanmaz. Türkiye'de kaç tane futbol oynanacak stadyum var, ne kadar seyirci var? Daha hangi mevsimdeyiz, sahaların halini görüyorsunuz."

"Ankaragücü yarın o sahada oynayacak ve tüm gün yağmur varmış. Yeni zeminde yağmur yağarsa ne olur, zemin kalkar. Neresinden tutsan elinde kalıyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu son dakika galatasaray tete Süper Lig fk süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.