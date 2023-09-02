SON DAKİKA: Antep'te Icardi şov! Galatasaray Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti, seriyi 9 maça çıkardı

Süper Lig'in 4. haftasının dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın 3 golünü geçersiz sayıldığı karşılaşmada, Okan Buruk'un öğrencileri rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmayı başardı.
Maça oldukça hızlı başlayan Sarı-Kırmızılılar henüz 2. dakikada Mertens’in sağ kanattan kale önüne ortasında kaleci Batuhan’dan seken topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ancak atılan gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
2'nci dakikada golü ofsayta takılan Kerem, 5'inci dakikada golü buldu. Tete’nin ortasında Kerem Demirbay’ın kafa vuruşunda savunmadan seken topu Kerem Aktürkoğlu gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
45+5'inci dakikada Furkan bir anda ceza alanında topla buluştu, soluna çekti, vurdu ancak Muslera'nın kucağına...
63'üncü dakikada Angelino savunma arkasına sarkan Kerem'i gördü, Kerem karşı karşıyayken Icardi'ye çevirdi, Arjantinli golcü fileleri sarstı ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Ancak VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı. Skor şimdi 2-0.
Ömürcan ceza sahası içinde Icardi'ye yere düşürdü, hakem Ali Şansalan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada topun başına geçen Icardi, topu ve kaleci Batuhan'ı ayrı köşelere gönderdi.
Dakikalar 75'i gösterirken, Mertens'in pasında Kerem Aktürkoğlu farkı 4'e çıkarttı Ancak VAR, hakem Ali Şansalan'a pozisyonu izleme önerisinde bulundu. Pozisyonu izleyen Şansalan golü vermedi, pozisyonda Kerem Demirbay'ın elle oynaması gerekçesiyle gol iptal edildi.
Sarı-Kırmızılılar aldığı bu galibiyetle galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Galatasaray bu karşılaşmadan önce geçen sezondan 6 maç bu sezondan 2 maç olmak üzere 8 maçtır yenilmiyordu. Öte yandan Cimbom oynadığı bu 9 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü.