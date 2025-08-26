SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a Osimhen uyarısı! "Okan Buruk dikkat: Kriz kapıda..."

Galatasaray ligde çıktığı 3 mücadeleden de galibiyetle ayrılmayı başarırken ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Sarı-Kırmızılılar'a beklenmedik bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a Osimhen uyarısı! "Okan Buruk dikkat: Kriz kapıda..."
Berker İşleyen

Süper Lig'e geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden başlayan ve çıktığı 3 karşılaşmadan da kalesinde gol görmeden galibiyetle ayrılan Galatasaray, son oynadığı Kayserispor maçında da rakibini 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Oldukça üstün bir oyunla rakibini mağlup eden Sarı-Kırmızılılar'ın bu performansı dikkat çekerken usta yorumcu Erman Toroğlu, Okan Buruk ve yönetimin dikkat etmesi gereken bir olası krizin altını çizdi.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

KAPIDAKİ KRİZİ AÇIKLADI!

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a Osimhen uyarısı! "Okan Buruk dikkat: Kriz kapıda..." G1

"Yalnız bu tip kadronun bir sıkıntısı var, teknik adama büyük iş düşer. Mesela Yunus kendi vurup Osimhen’e vermeyince Osimhen çıldırdı. Ve Okan da Yunus’u oyundan almakta çareyi buldu. Yarın böyle bir şey olursa futbolcular arasında sorunlar yaşanacaktır. O yüzden bu tip kadrolarda teknik direktörlük zordur."

Toroğlu bu sözleriyle, skor rahat olsa bile yıldız oyuncuların ego savaşlarının takım içi huzuru bozabileceği ve en büyük görevin Okan Buruk'a düştüğü konusunda ciddi bir uyarıda bulundu.

GALATASARAY'IN KADRO İSTİKRARI...

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a Osimhen uyarısı! "Okan Buruk dikkat: Kriz kapıda..." G2

Galatasaray'ın kadro istikrarına dikkat çeken Toroğlu, Galatasaray'ın sahaya kiminle çıkacağının net olduğunu ancak Fenerbahçe'de kadroyu tahmin etmenin imkansız olduğunu söyleyerek esprili bir eleştiri getirdi: "Fenerbahçe’de bilmeniz çok zor. Fal bakmanız lazım. Kahve falına mı bakarsınız yoksa iskambil kağıdına mı, onu bilemem."

EREN ELMALI...

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a Osimhen uyarısı! "Okan Buruk dikkat: Kriz kapıda..." G3

Maçın geneline de değinen usta yorumcu, Galatasaray'ın gücünü "koşarak değil, tempolu oynayarak" gösterdiğini ifade etti. Kayserispor'un maç boyunca hiçbir varlık gösteremediğini söyleyerek Süper Lig'in kalitesini de sorguladı. Attığı golle dikkat çeken Eren Elmalı'ya özel bir parantez açan Toroğlu, "Futbolcu gol atacağını hisseder ve oralara girer. Eren de bunu başarıyla yapıyor" diyerek genç oyuncunun gol sezgisini övdü. Hakem yönetimini genel olarak beğense de Osimhen'in bir pozisyonunda avantajı erken kestiğini de ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Erman Toroğlu son dakika galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Erman Toroğlu açıkladı! 'G.Saray'da Osimhen krizi kapıda'

Erman Toroğlu açıkladı! 'G.Saray'da Osimhen krizi kapıda'

Edson Alvarez'den transfer itirafı!

Edson Alvarez'den transfer itirafı!

Pavard sosyal medyadan transfer ateşini yaktı!

Pavard sosyal medyadan transfer ateşini yaktı!

Yusuf Akçiçek'in scout raporu ortaya çıktı!

Yusuf Akçiçek'in scout raporu ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.