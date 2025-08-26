Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a Osimhen uyarısı! "Okan Buruk dikkat: Kriz kapıda..."

KAPIDAKİ KRİZİ AÇIKLADI!

"Yalnız bu tip kadronun bir sıkıntısı var, teknik adama büyük iş düşer. Mesela Yunus kendi vurup Osimhen’e vermeyince Osimhen çıldırdı. Ve Okan da Yunus’u oyundan almakta çareyi buldu. Yarın böyle bir şey olursa futbolcular arasında sorunlar yaşanacaktır. O yüzden bu tip kadrolarda teknik direktörlük zordur."

Toroğlu bu sözleriyle, skor rahat olsa bile yıldız oyuncuların ego savaşlarının takım içi huzuru bozabileceği ve en büyük görevin Okan Buruk'a düştüğü konusunda ciddi bir uyarıda bulundu.