Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a Osimhen uyarısı! "Okan Buruk dikkat: Kriz kapıda..."

Süper Lig'e geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden başlayan ve çıktığı 3 karşılaşmadan da kalesinde gol görmeden galibiyetle ayrılan Galatasaray, son oynadığı Kayserispor maçında da rakibini 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Oldukça üstün bir oyunla rakibini mağlup eden Sarı-Kırmızılılar'ın bu performansı dikkat çekerken usta yorumcu Erman Toroğlu, Okan Buruk ve yönetimin dikkat etmesi gereken bir olası krizin altını çizdi.
"Yalnız bu tip kadronun bir sıkıntısı var, teknik adama büyük iş düşer. Mesela Yunus kendi vurup Osimhen’e vermeyince Osimhen çıldırdı. Ve Okan da Yunus’u oyundan almakta çareyi buldu. Yarın böyle bir şey olursa futbolcular arasında sorunlar yaşanacaktır. O yüzden bu tip kadrolarda teknik direktörlük zordur."
Toroğlu bu sözleriyle, skor rahat olsa bile yıldız oyuncuların ego savaşlarının takım içi huzuru bozabileceği ve en büyük görevin Okan Buruk'a düştüğü konusunda ciddi bir uyarıda bulundu.
Galatasaray'ın kadro istikrarına dikkat çeken Toroğlu, Galatasaray'ın sahaya kiminle çıkacağının net olduğunu ancak Fenerbahçe'de kadroyu tahmin etmenin imkansız olduğunu söyleyerek esprili bir eleştiri getirdi: "Fenerbahçe’de bilmeniz çok zor. Fal bakmanız lazım. Kahve falına mı bakarsınız yoksa iskambil kağıdına mı, onu bilemem."
Maçın geneline de değinen usta yorumcu, Galatasaray'ın gücünü "koşarak değil, tempolu oynayarak" gösterdiğini ifade etti. Kayserispor'un maç boyunca hiçbir varlık gösteremediğini söyleyerek Süper Lig'in kalitesini de sorguladı. Attığı golle dikkat çeken Eren Elmalı'ya özel bir parantez açan Toroğlu, "Futbolcu gol atacağını hisseder ve oralara girer. Eren de bunu başarıyla yapıyor" diyerek genç oyuncunun gol sezgisini övdü. Hakem yönetimini genel olarak beğense de Osimhen'in bir pozisyonunda avantajı erken kestiğini de ekledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum