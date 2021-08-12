SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ersun Yanal Fenerbahçe'den transfer yapıyor

Ersun Yanal Fenerbahçe'den transfer yapıyor

12.08.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor’da teknik direktör Ersun Yanal’ın aklı Fenerbahçe ’de. Sarı- lacivertli takımda yolcular listesinde olan yıldız oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok isteyen Yanal’ın bizzat Ali Koç’la görüşerek Thiam’a talip olduğu ifade edildi. Senegalli yıldızla Antalyaspor'dan başkan Konyaspor da ilgileniyor.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın kadrosunda düşünmediği Mame Thiam’ın transferi için Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor devreye girdi.

434

Antalya’nın teknik patronu Ersun Yanal’ın bu transfer için Ali Koç ile bir görüşme yaparak kolaylık sağlanması için ricada bulunacağı öne sürüldü.

706

Vitor Pereira’nın kadroda düşünmediği, bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını yürüten Mame Thiam, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Senagalli futbolcuya Konyaspor da talip oldu.

Başka takımlar da Thiam ile ilgileniyor fakat golcü oyuncunun bu iki ekipten birini tercih etmesi bekleniyor. Thiam, geçen sezon 34 resmi maçta 8 gol atıp, 4 asist yapmıştı.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal Süper Lig Mame Thiam Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Süper Kupa'nın kazananı belli oldu

Süper Kupa'nın kazananı belli oldu

Falcao'nun Galatasaray'a maliyeti açıklandı!

Falcao'nun Galatasaray'a maliyeti açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beşiktaş'ta Steven Caulker sesleri

Beşiktaş'ta Steven Caulker sesleri

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Messi, gözyaşlarına hakim olamadı

Messi, gözyaşlarına hakim olamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.