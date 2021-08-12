Ersun Yanal Fenerbahçe'den transfer yapıyor

Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın kadrosunda düşünmediği Mame Thiam’ın transferi için Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor devreye girdi.

Antalya’nın teknik patronu Ersun Yanal’ın bu transfer için Ali Koç ile bir görüşme yaparak kolaylık sağlanması için ricada bulunacağı öne sürüldü.

Vitor Pereira’nın kadroda düşünmediği, bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını yürüten Mame Thiam, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Senagalli futbolcuya Konyaspor da talip oldu.

Başka takımlar da Thiam ile ilgileniyor fakat golcü oyuncunun bu iki ekipten birini tercih etmesi bekleniyor. Thiam, geçen sezon 34 resmi maçta 8 gol atıp, 4 asist yapmıştı.