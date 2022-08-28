Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey, Domaniç'teki kabri başında anıldı

Ertuğrul Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 735. yılında, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'deki kabri başında törenle anıldı.

Şehit Saru Batu Savcı Bey Derneği Başkanı Orhan Sarıca, anma töreninde yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi Şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenlerinin asırlardır devam ettiğini söyledi.

1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi'nin heyecanını yeniden yaşadıklarını belirten Sarıca," Tüm şehitlerimiz, anmak ve anlamak için toplanmış bulunuyoruz. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, canı pahasına vatanını korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit olmayı onur ve gurur kaynağı saymıştır. Türk milletinin bağımsızlığını ve vatanını korumak için canları pahasına mücadele eden Şehit Saru Batu Savcı Bey’i, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum." dedi.

Törenin ardından İkizce Alçay Mesire Alanı'nda katılımcılara etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi.