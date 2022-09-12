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Erzincan'da 40 yıllık marangoz "yılın ahisi" seçildi

12.09.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 40 yıllık marangoz "yılın ahisi" seçildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, 35. Ahilik Haftası dolayısıyla 40 yıldır marangozluk yapan Ali Gökçe "yılın ahisi" seçildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Ticaret Müdürü Recai Palabıyık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Ali Gökçe ve beraberindekiler Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, birlik başkanı Limon, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere ilişkin Makas'a bilgi verdi.

Makas, ziyarette 35. Ahilik Haftası dolayısıyla "yılın ahisi" seçilen 40 yıllık marangoz Gökçe, "ilin kalfası" seçilen saç bakım hizmetleri görevlisi Şule Tanrıverdi ve "ilin çırağı" seçilen otomobil tamir teknikeri Yakup Efe Tekbıyık’ı kutlayarak başarı belgesi takdim etti.

Vali Makas, Ahilik Haftası'nın tüm esnaf ile sanatkarlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erzincan'da 40 yıllık marangoz "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da 40 yıllık marangoz "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da 40 yıllık marangoz ustası "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da 40 yıllık marangoz ustası "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da 40 yıllık marangoz ustası "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da 40 yıllık marangoz ustası "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da 40 yıllık marangoz ustası "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da 40 yıllık marangoz ustası "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da 40 yıllık marangoz ustası "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da 40 yıllık marangoz ustası "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da 40 yıllık marangoz ustası "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da 40 yıllık marangoz ustası "yılın ahisi" seçildi

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