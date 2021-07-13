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Erzincan'da bir inşaat bekçisi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

13.07.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da bir inşaat bekçisi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir inşaat bekçisinin malzeme almaya gittiği inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Barbaros Mahallesi 453 Sokak'ta bulunan bir inşaattan demir kesici spiral almaya giden inşaat bekçisi Veysel Güç'ten uzun bir süre haber alamayan arkadaşları inşaat alanında aramaya yaptı.

İnşaatın asansör boşluğunda Güç'ü hareketsiz yattığı gören arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelin polis ve sağlık ekiplerin yaptığı incelemede Veysel Güç'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeyi güvenlik kordonu altına alana polis ekipleri çalışanları inşaattan uzaklaştırdı.

Cumhuriyet savcısı yaptığı incelemenin ardından Güç'ün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından asansör boşluğundan çıkarıldı.

Güç'ün cesedi otopsi işlemleri için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da bir inşaat bekçisi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

Erzincan'da bir inşaat bekçisi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

Erzincan'da bir inşaat bekçisi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

Erzincan'da bir inşaat bekçisi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

Erzincan'da bir inşaat bekçisi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

Erzincan'da bir inşaat bekçisi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

Erzincan'da bir inşaat bekçisi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

Erzincan'da bir inşaat bekçisi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu
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polis İşçi Erzincan

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