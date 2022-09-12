ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi, polis merkezine giderek teslim oldu.
Handan Ö. (30) ile eşi A.Ö. (31), Halitpaşa Mahallesindeki evlerinde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, A.Ö, eşini sırtından bıçakladı.
A.Ö, olayın ardından polis merkezine giderek, yaşananları anlattı ve teslim oldu.
Bunun üzerine, polisler, haber verdikleri 112 Acil Sağlık ekipleriyle eve gitti.
Sağlık ekipleri, ağır yaralı Handan Ö'yü, ilk müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olan Handan Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Daha önce de şiddetli geçimsizlik nedeniyle A.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.
Erzincan'da karısını öldüren kişi polis merkezine giderek teslim oldu
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