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Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

14.07.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da lise öğrencileri tarafından "15 Temmuz Resim ve Kitap Sergisi" açıldı.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Millet Bahçesi'nde açılan sergide, 15 Temmuz temasıyla çizilen resimler ile bu konuda Türkiye genelinde yazılan kitaplar sergilendi.

Vali Mehmet Makas, açılışta, katılımcılara kentteki 15 Temmuz etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Lise öğrencilerinin çalışmasıyla 15 Temmuz programlarına başladıklarını ifade eden Makas, "Bugün burada bulunmamızın gerekçesi Türkiye aşkıdır. Burada bulunmamızın gerekçesi, Nene Hatun, Şerife Bacı ve Sütçü İmamların nesilleri olduğumuzu göstermek, bu faaliyetleri sergileyip geçmişi unutmayıp geleceğe de umutla yürümek adınadır. Bu duygu ve düşüncelerle sergimizi açıyoruz." dedi.

Kurdele kesiminin ardından Vali Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3’üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu ve katılımcılarla sergiyi gezdi.

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

Erzincan'da lise öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim ve kitap sergisi açtı

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:09
Sabah
04:59
Öğle
12:33
İkindi
16:29
Akşam
19:57
Yatsı
21:39
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

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