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Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

03.10.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

İlçenin Kızıldağ mevkisinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

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Erzincan midibüs yaralı

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