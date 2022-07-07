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Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

07.07.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yusuf Ç'nin (34) kullandığı 34 TS 3385 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Kova köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Maşuk Ç'nin (49) kaza yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan sürücü Yusuf Ç. ile araçtaki Zelal, Hüseyin Baran ve Aras Ç. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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trafik kazası polis Erzincan jandarma ölü şarampol yaralı

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