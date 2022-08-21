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Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

21.08.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangından etkilenen bir kişi tedavi altına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde restore edilen tarihi 4 ahşap evde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gençağa Mahallesi'nde daha önce restore edilen ve ikamet sahipleri tarafından kullanılan tarihi ahşap evlerin bulunduğu bölgedeki bir yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Erzincan, Kemaliye, İliç ile Malatya'nın Arapgir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların desteğiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangından etkilenen bir kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

- Yangından etkilenen bir kişi tedavi altına alındı

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Erzincan Kemaliye ahşap

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