Kentin giriş ve çıkış noktalarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimi sıklaştırdı.

Vali Okay Memiş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile birlikte kontrol noktalarını ziyaret ederek bayram tedbirlerini yerinde inceledi.

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı’da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

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