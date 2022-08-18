Erzurum Hınıs'taki üreticiler sütü pazarlama sıkıntısı yaşamayacak

Erzurum'da "Soğuk Zincir Süt Kurulumu ve Süte Değer" projesi kapsamında hayata geçirilen "Hınıs Süt Toplama Merkezi"nin açılışı yapıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum Ticaret Borsası tarafından dört yıl önce başlatılan proje kapsamında Hınıs ilçesinde açılan merkezle, üreticiler elde ettikleri sütü soğuk zincirle daha kolay pazarlama imkanı bulacak.

Vali Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, günlük ortalama süt toplamanın projeyle üst seviyeye çıktığını söyledi.

Sütten elde edilen gelirin, 20 ilçedeki merkezlerin tam anlamıyla hayata geçirildiğinde artacağını ifade eden Memiş, "Hayvan popülasyonumuz giderek artıyor. Devletimizin desteği ve ortak paydaşlarla birlikte hayata geçirilen proje sayesinde, Erzurum'da sütün soğuk zincirle taşınması sağlanmaya ve çiftçiler sütten para kazanmaya başladı. Projenin hem şehrimize hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkıları oldu." diye konuştu.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da 2018'de paydaşlarla başladıkları projenin yürütücülüğünün, borsa tarafından kurulan şirket aracılığıyla yapıldığını söyleyerek, "İlimiz ve ilçelerimizin kalkınması, istihdama destek olmak ve şehrimize katma değer sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda, her geçen gün biraz daha büyüyerek süt üreticilerimizin büyümesine önemli katkılar sağlamayı amaçlamaktayız." diye konuştu.