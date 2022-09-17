Erzurum Valisi Memiş, deprem bölgesinde inceleme yaptı

Erzurum Valisi Okay Memiş, dün, Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bazı mahallelerde hafif hasarlı binaların tespit edildiğini söyledi.

Vali Memiş, Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve ilgili kurumların temsilcileriyle ilçedeki kriz merkezinde toplantı yaptı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Memiş, deprem sonrası ekiplerin sabaha kadar araştırmalarına devam ettiğini söyledi.

Deprem olduğu andan bu zamana kadar tek tek muhtarlarla görüştüklerini aktaran Memiş, "Allah'a şükür herhangi ağır ya da orta hasarlı konut tespit edemedik. Böyle bir ihbar da gelmedi. Hafif hasarlı yerler var." dedi.

Memiş, Hasköy Mahallesi'ndeki okulda ve jandarma binasında çatlaklar gördüklerini ve bunların 2 yıl önce meydana gelen depremdeki çatlaklar olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Çok şükür olumsuz bir durumla karşı karşıya değiliz." ifadelerini kullandı.

- "Konutların depreme dayanıklılığını da test etmiş olduk"

Çat ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen depremde 600'e yakın binada ağır hasar tespit edildiğini hatırlatan Vali Memiş, şunları kaydetti:

"Depremin ardından burada yaptığımız binaların neredeyse yarısının vatandaşa teslimini yapacağız. Diğerlerinin de inşaatı başladı, bir kısmı devam ediyor. Bilindiği gibi bu bölgemiz Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kesişme noktası. Deprem bizim gerçeğimiz, buna göre hareket etmek durumundayız. Kamu binalarını buna göre inşa ediyoruz. 2 yıl önceki deprem sonrası çelik konstrüksiyon yöntemiyle yapılan binalar var. Buralarda 4,9 büyüklüğündeki depremde hiçbir olumsuzlukla karşılanmadı. Böylece bu konutların depreme dayanıklılığını da test etmiş olduk"

Memiş, toplantı sonrası ilçede esnafı gezerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.