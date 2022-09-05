Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı akraba iki grup arasındaki sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yakutiye ilçesine bağlı Mahallebaşı semti Tepe Mezarlık Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında Semt Garajı'nda başlayıp cadde ortasındaki iş yerleri ile çay ocaklarının bulunduğu alana taşan kavgayla ilgili 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayı'na götürülen aynı aileden zanlılar, savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden H.G, M.G, C.G, M.M.G, E.G. ve T.G. tutuklandı, A.G. ile L.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı sopalı kavgayla ilgili 6 zanlı tutuklandı
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