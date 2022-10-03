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Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

03.10.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu biri sağlık görevlisi iki kişi yaralandı.

H.Ç. idaresindeki 25 DM 463 plakalı ambulans, Lalapaşa Mahallesi İstanbulkapı Caddesi üzerinde B.K'nin kullandığı 25 HB 530 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, vakadan dönen ambulansın şoförü ile ambulanstaki hasta yaralandı.

Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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trafik kazası Erzurum ambulans yaralı

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