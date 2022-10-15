YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

15.10.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1976-1982 dönemi mezunu doktorlar, aynı fakültede 40 yıl sonra yeniden buluştu.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi, verdiği mezunlarla ülke kalkınmasına önemli katkılarda bulunarak, topluma hizmet ve halkla bütünleşme misyonunu da yerine getiriyor.

Geçen 65 yılda yüzbinlerce mezun veren Atatürk Üniversitesinde yıllarını geçiren mezunlar, sık sık üniversitede bir araya gelerek eski günleri yad ediyor.

Bu kapsamda üniversitenin Tıp Fakültesinden mezun Prof. Dr. Gülay Güllülü ve Dr. Rahmi Özkurt, 40. yıl mezuniyet buluşma etkinliği düzenledi.

Fakültenin Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'ndaki programda mezunlar adına konuşan Prof. Dr. Güllülü ve Dr. Özkurt, toplantının düzenlenmesine destek veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

Rektör Çomaklı da anlamlı programa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Atatürk Üniversitesinin, mezunlarıyla hiçbir zaman bağını koparmadığını belirtti.

Üniversitenin geçen 40 yılda büyük değişime uğradığını vurgulayan Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluşu başlatan şehir olarak tarihe geçen Erzurum ve üniversiteler kuran Atatürk Üniversitesi, bilimin akademik hayata yansıması kadar sosyal, beşeri ve insani hayata katkısını da hep ön planda tutmuştur. Hemen her alanda üniversitemiz mensup ve mezunları, almış oldukları eğitim ve kazandıkları donanımla ülkemize hizmet etmektedir. Şüphesiz bu Atatürk Üniversitenin büyüklüğünün göstergelerinden birisidir."

Üniversitelerinin başarılarını "araştırma üniversitesi" sıfatıyla tescillediğine ve dünya üniversitesi haline geldiğine dikkati çeken Çomaklı, bugüne kadar başarılı çizgisiyle Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan üniversitenin güçlenerek, mezunlarının katkılarıyla yoluna devam edeceğini kaydetti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak ise fakültelerinin, Doğu Anadolu'da kurulan ilk, Türkiye'de ise 5. tıp fakültesi olma özelliğini taşıdığını aktardı.

Programın sonunda Çomaklı, teşekkür belgesi ve plaket verdiği 40. yıl mezunlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güllülü ve Özkurt da mezunlar adına Çomaklı’ya teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Program, tıp fakültesi mezunlarınca hazırlanan "40. Yıl Marşı"nın okunmasıyla sona erdi.

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Erzurum'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Üniversitesi Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:18
Öğle
12:06
İkindi
15:12
Akşam
17:44
Yatsı
19:01

Erzurum Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cumartesi

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.