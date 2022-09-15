Erzurum'da gözlerinde enfeksiyon oluşan kaya güvercini tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Yakutiye ilçesindeki bir parkta yaralı halde kaya güvercini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Parka gelen DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, hayvanı vatandaşlardan teslim aldı.
Gözlerinde enfeksiyon oluştuğu anlaşılan kaya güvercininin bakım, beslenme ve tedavisi bir süre görevlilerce yapıldı.
Kaya güvercini daha sonra görevlilerce doğal ortamına salındı.
Erzurum'da gözlerinde enfeksiyon oluşan kaya güvercini tedavi edildi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz