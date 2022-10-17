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Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor

17.10.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesindeki "Hayvan Hastanesi Gezici Hizmet Aracı", hayvan sağlığına yönelik teşhis ve tedavi çalışmalarına Karayazı ilçesinde devam etti.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen ve toplumsal katkı amacı güden "Erzurum Kırsalında Yetiştirilen Çiftlik Hayvanlarında Görülen Hastalıkların Araştırılması" projesi kapsamında, hayvan sağlığına yönelik teşhis ve tedavi hizmeti sürüyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen Üstün Başarı Ödülleri'nde, "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması" projesiyle "2020 Yılı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü"ne layık görülen çalışma, 2019'dan itibaren Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve ilgili kuruluşların iş birliği ile yürütülüyor.

Veteriner Fakültesinin cerrahi, doğum ve jinekoloji, iç hastalıkları, dölerme ve suni tohumlama ile hayvan besleme ve beslenme hastalıkları anabilim dallarında görev yapan öğretim elemanları, gezici hizmet aracıyla Karayazı ilçesi Üzengili Mahallesi'ni ziyaret etti.

İlçede 124 hayvan muayene edilip, teşhis ve tedavi hizmeti verildi.

Hayvan yetiştiriciliği ve hayvan beslenmesi hakkında üreticilere de eğitim verilen ziyarette, ayrıca Veteriner Fakültesinden 10 son sınıf öğrencisi, uygulama yapma olanağı buldu.

Hayvan sağlığına yönelik uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren hayvan yetiştiricileri, Atatürk Üniversitesi yöneticilerine teşekkür ederek, bu tür çalışmaların devam etmesini istedi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, 2022'de uygulanan çalışmalar için Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden (BAP) mali destek sağlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ederek, hayvan yetiştiricilerine yönelik bu tür toplumsal katkı faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor

Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor

Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor

Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor

Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor

Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor

Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor

Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor

Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor

Erzurum'da Hayvan Hastanesi hizmet aracı ilçeleri gezmeye devam ediyor

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