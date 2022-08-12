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Erzurum'da jeotermal kaynakla üretilen domates tezgahlarda yerini aldı

12.08.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan: - "Aralık ayında da zemheride de seralarımızda üretim devam edecek"

Kışın çetin geçtiği Erzurum'da termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla serada üretilen domates, tezgahlarda satışa sunuldu.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Sanayi Bakanlığının desteğiyle Aziziye Belediyesi tarafından "Biyokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Seracılığı Projesi" kapsamında ilçedeki 10 dönümlük arazide kurulan serada üretilen domates, yerel marketlerdeki tezgahlarda yerini aldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yaptığı açıklamada, proje ile kentte devrim niteliğinde bir adım attıklarını belirtti.

Bu işin Erzurum'da yapılabilir olduğunu göstermek istediklerini ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"İnandık, alın terimizi akıttık, gayret ettik, çabaladık, sabırla ve sebatla bugünü bekledik. Hamdolsun, bunu başardık. Dolayısıyla marketleri süslemeye başlayan Ilıca domatesi, bizim iftihar tablomuza dönüştü. Aziziyemiz adına, Erzurum adına yaptık ve yine Erzurum adına başardık. Böylece üretken belediyecilik anlayışıyla hem istihdamın yolunu açtık hem de piyasalara nefes aldırdık. Domatesimiz, bundan böyle Erzurum piyasaları için tam bir denge unsuru olacak. Erzurumlu hemşehrilerimiz, Ilıca domatesimizi yerel marketlerimizin tamamından temin edebilecek."

Üretimin kış aylarında da süreceğine işaret eden Orhan, "Aralık ayında da zemheride de seralarımızda üretim devam edecek. Aziziye Belediyesi olarak bizler de kış aylarında bile hemşehrilerimize taze domates sunmanın ve bunun yanı sıra fiyatları dengede tutuyor olmanın haklı gururunu yaşıyor olacağız." ifadesini kullandı.

Orhan, yeni sera yatırımları için girişimcilere her türlü imkanı sağlamaya hazır olduklarını aktardı.

Erzurum'da jeotermal kaynakla üretilen domates tezgahlarda yerini aldı

- Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan: - "Aralık ayında da zemheride de seralarımızda üretim devam edecek"

Erzurum'da jeotermal kaynakla üretilen domates tezgahlarda yerini aldı

Erzurum'da jeotermal kaynakla üretilen domates tezgahlarda yerini aldı

Erzurum'da jeotermal kaynakla üretilen domates tezgahlarda yerini aldı

Erzurum'da jeotermal kaynakla üretilen domates tezgahlarda yerini aldı

Erzurum'da jeotermal kaynakla üretilen domates tezgahlarda yerini aldı

Erzurum'da jeotermal kaynakla üretilen domates tezgahlarda yerini aldı

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domates Erzurum sera jeotermal tezgah

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