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Erzurum'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

20.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi

Erzurum'un Oltu ilçesindeki kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçedeki kereste fabrikasında, gece geç saatlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sabaha kadar süren çalışmalarla tamamen söndürülen yangın, fabrikada büyük çapta hasara neden oldu.

Erzurum'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

- Fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi

Erzurum'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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yangın Erzurum Oltu kereste

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