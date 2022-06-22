YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

22.06.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Erzurum'un Tortum ilçesinde tır ile pikabın çarpışması sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum-Artvin kara yolunun Tortum ilçesi Güzelyayla mevkisinde, Emre Gökçe idaresindeki 41 AIS 908 plakalı tır ile Faruk Beyazbulut idaresindeki 25 FV 782 plakalı pikap çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde, pikap sürücüsü Beyazbulut ile aynı araçta bulunan Muharrem Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
02:44
Sabah
04:40
Öğle
12:22
İkindi
16:19
Akşam
19:54
Yatsı
21:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Çarşamba

Merve Eczanesi
Palandoken
Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.