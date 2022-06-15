Erzurum'da usta ellerden geleneksel el sanatları sergisi

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde, usta öğreticilerce ehram, bardız kilimi ve kuyumculuk ana temasıyla geleneksel el sanatları teknikleriyle hazırlanan ve kentin yüzlerce yıllık yaşam kültürünü yansıtan eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk, kurumdaki "Her Dem Sergisi" açılışında yaptığı konuşmada, olgunlaşma enstitüsünde yıl boyunca hazırlanan ürünlerin sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Enstitünün Erzurum kültürüne önemli hizmet verdiğini ifade eden Öztürk, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da olgunlaşma enstitüsünde yıl boyunca yapılan çalışmaların hepsinin birbirinden özel olduğunu ve tarihe ışık tuttuğunu söyledi.

Enstitünün yaklaşık 3 yıldır kentte hizmet verdiğini ve kısa zamanda kıymetli ürünlerin ortaya çıkarıldığını ifade eden Kaygusuz, Erzurum'un yöresel ürünleri ehram, bardız kilimi ve kuyumculuk ana temasıyla açılan sergide onlarca eserin yer aldığını belirtti. Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Bu yapılan çalışmalarla özellikle de ehram, bardız kilimi ve kuyumculuk başta olmak üzere Erzurum tarihini geleceğe taşıma yönünde bağ kurma gayreti içerisindeyiz. Erzurum'un bu önemli ürünlerin kaybolmasına fırsat vermeyelim diye çalışmalar yapıyoruz. KUDAKA ve DAP'tan aldığımız desteklerle yöresel ürünlerin ve yemeklerimizin de tanıtımına yönelik bir atölye oluşturuyoruz. Bunları da burada halkımıza sunma tanıtma imkanımız olacak."

Konuşmaların ardından sanat ve tasarım, kuyumculuk, yün eğirme, dikiş nakış, halı kilim, el sanatları atölyelerinin sunumlarının yapıldığı sergide, kursiyerlerce hazırlanan yaklaşık 150 ürünün tanıtımı yapıldı.

Katılımcılar daha sonra enstitünün atölyelerinde usta öğreticilerce geleneksel el sanatları kullanılarak hazırlanan çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdi.