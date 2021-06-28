Erzurum'daki gençlerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası

Erzurum'da üniversite sınavına giren bazı gençler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler koordinesinde, partililer ve aralarında üniversite sınavına giren gençlerin de bulunduğu grup, Erzurum Adliyesi önünde bir araya geldi.

Grup adına basın bildirisi okuyan öğrencilerden Cemre Dila Sağır, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceği tayin edecek üniversite sınavına girmenin büyük heyecanı içerisinde olduklarını ancak sınavdan 1 gün önce öğle saatlerinde ortaya atılan bir yalan haberle gençlerin tüm motivasyonunun altüst olduğunu, bu durumun sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci ile ailelerini olumsuz etkilediğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir teyide ihtiyaç duymadan yalan haberin yayılmasında aktör olduğunu öne süren Sağır, "Gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız." dedi.

Sağır, yalan haberden dolayı üniversite sınavına girecek gençlerin kafasının karıştığını iddia ederek, 27 saat boyunca devam eden yalan haberin, sınav saatinin son bulmasıyla düzeltildiğine işaret etti.

Yalan haberden dolayı sınava girenlerin mağdur olduğunu öne süren Sağır, şöyle devam etti:

"Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir. Bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden başlattığı 'Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak' algısı, sosyal medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. Kılıçdaroğlu'nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız."

Kılıçdaroğlu ve yönetiminden 26 Haziran Cumartesi günü özür mesajı beklediklerini ve bunu sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalıştıklarını anlatan Sağır, "Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal açıklama ile gençleri 'trol' olarak nitelendirmiş ve görmezden gelmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz gençler, yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size 1 liralık manevi tazminat davası açmak için burada. Adliye binasında gür bir sesle Kılıçdaroğlu'a 'yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimiz manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük özür borçlusunuz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından gençler adliye binasına giderek, 1 liralık tazminat davası için dilekçelerini verdi.