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Erzurumlu esnaf merhum Alparslan Türkeş'in eski klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

09.11.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik araba tutkunu Haluk Ertek: - "Trafikte anahtar bırakıp takas yapmak isteyenlerin yanında çok büyük paralar teklif edenler de oldu. Farklı kentlerden arayıp çok fazla para teklif edenler var. Aracı satmak ve takas etmek gibi bir niyetim yok çünkü bunun bendeki manevi değeri çok yüksek"

Erzurumlu esnaf Haluk Ertek, 4 yıl önce satın aldığı ve ilk sahibi MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş olan klasik araca gözü gibi bakıyor.

Klasik araba tutkunu Haluk Ertek (43), 20 yıl boyunca takip ettiği merhum Alparslan Türkeş'in 1973 model Chevrolet Caprice Classic arabasını 4 yıl önce Bursa'dan aldı.

Hayalini gerçekleştirmenin sevinciyle aracını kentte kullanmaya devam eden Ertek, "ata yadigarım" dediği ve gözü gibi baktığı otomobili çok yüksek tekliflere rağmen satmadan çocuklarına miras bırakmak istiyor.

Haluk Ertek, AA muhabirine, klasik tutkusunun uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.

Merhum Alparslan Türkeş'in aracını almanın hep hayalini kurduğunu ifade eden Ertek, "Araç 4 yıldır bende. İlk sahibi bizde manevi bir değeri olan rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'tir. Bu araç 20 yıllık bir hayalimdi, almak için çok takip ettim. En sonunda 20 yıllık hayalime kavuştum. Nasip olursa benden sonra da çocuklarıma yadigar olarak bırakmak istiyorum." dedi.

Aracı özel günlerde kullanmaya devam ettiğini anlatan Ertek, aracın insanların ilgisi ve dikkatini çok çektiğini belirtti.

Otomobille fotoğraf çektirmek isteyenlerin ve gelin arabası yapmak isteyenlerin de olduğunu dile getiren Ertek, şunları kaydetti:

"Aracı satıyormusun' diye peşime gelen, telefonla bağlantı kuran çok insan var. Satmayı düşünmüyorum hem ilk sahibinin çok değerli bir insan olması nedeniyle hem de nasip olursa çocuklarıma bırakacağım. Trafikte anahtar bırakıp takas yapmak isteyenlerin yanında çok büyük paralar teklif edenler de oldu. Farklı kentlerden arayıp çok fazla para teklif edenler var. Aracı satmak ve takas etmek gibi bir niyetim yok çünkü bunun bendeki manevi değeri çok yüksek."

Erzurumlu esnaf merhum Alparslan Türkeş'in eski klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

- Klasik araba tutkunu Haluk Ertek: - "Trafikte anahtar bırakıp takas yapmak isteyenlerin yanında çok büyük paralar teklif edenler de oldu. Farklı kentlerden arayıp çok fazla para teklif edenler var. Aracı satmak ve takas etmek gibi bir niyetim yok çünkü

Erzurumlu esnaf merhum Alparslan Türkeş'in eski klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Erzurumlu esnaf merhum Alparslan Türkeş'in eski klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Erzurumlu esnaf merhum Alparslan Türkeş'in eski klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Erzurumlu esnaf merhum Alparslan Türkeş'in eski klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Erzurumlu esnaf merhum Alparslan Türkeş'in eski klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Erzurumlu esnaf merhum Alparslan Türkeş'in eski klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Erzurumlu esnaf merhum Alparslan Türkeş'in eski klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Erzurumlu esnaf merhum Alparslan Türkeş'in eski klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Erzurumlu esnaf merhum Alparslan Türkeş'in eski klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Erzurumlu esnaf merhum Alparslan Türkeş'in eski klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

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