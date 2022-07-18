Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, bayram tatilinde memleketleri Sinop'taki köylerine giden iki aile arasında burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Bayram tatilinin ardından İstanbul’a dönen iki ailenin tartışması, Bağlarçeşme Mahallesi 1204 Sokak'ta kavgaya dönüştü. İki ailenin üyeleri, sokak ortasında taş, bıçak ve sopalarla kavga etti. Kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, kavganın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı.

Yaralıların hastaneye sevkinin ardından iki ailenin yakınları hastaneye gitti. Hastane önünde karşılaşan iki grup, burada da kavga etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerinin kavganın nedeniyle ilgili başlattığı çalışmanın devam ettiği öğrenildi.