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Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

18.07.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı

Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal, son yolculuğuna uğurlandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan Sezal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

Burada Sezal'ın oğlu ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal taziyeleri kabul etti.

Sezal'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine, Sezal'ın ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

1989 ve 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş milletvekilliği yapan Ali Sezal, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

- Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

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