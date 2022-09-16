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Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

16.09.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen için taziye mesajı yayımladı

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen (61), hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede tedavi gören 25'inci ve 26'ncı Dönem CHP Trabzon Milletvekili Pekşen yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında "25 ve 26'ncı dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen için taziye mesajı yayımladı

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

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Haluk Pekşen Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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