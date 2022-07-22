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Eski Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Uykusuz'un cenazesi defnedildi

22.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vefat eden eski Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz'un cenaze namazına katıldı.

Kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybeden Uykusuz'un cenazesi, Narmanlı Camisi'ne getirildi.

Uykusuz'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına katılan Bakan Varank, Uykusuz'un yakınlarına taziyelerini iletti.

Varank, namaz sonrasında da cami avlusundaki esnaf ile sohbet etti.

Törene, Uykusuz'un yakınlarının yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Recep Akdağ, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve vatandaşlar katıldı.

Eski Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Uykusuz'un cenazesi defnedildi

- Cenaze törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı

Eski Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Uykusuz'un cenazesi defnedildi

Eski Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Uykusuz'un cenazesi defnedildi

Eski Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Uykusuz'un cenazesi defnedildi

Eski Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Uykusuz'un cenazesi defnedildi

Eski Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Uykusuz'un cenazesi defnedildi

Eski Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Uykusuz'un cenazesi defnedildi

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Erzurum sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank

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