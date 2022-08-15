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  4. Eski hakem Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Eski hakem Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

15.08.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ikinci hafta maçında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maçın ardından Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Valerien Ismael ile karşılaşmanın hakemi Yasin Kol büyük eleştiri topladı. Futbol yorumcuları Ahmet Çakar ve Sinan Engin, bu iki ismi adeta yerden yere vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 3-0 öne geçtiği mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Bu olayın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü...

"VALERİAN ISMAIL FUTBOLU BİLMİYOR"

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Sinan Engin: "Nkoudou, Ghezzal ve Salih Uçan'ı neden çıkardın? Valerian Ismail acemi bir teknik direktör, futbolu bilmiyor. Defans adamlarını koydu, üstüme gelin dedi resmen.."

"BAHİS BARONLARI MI... BİLMİYORUM!"

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Ahmet Çakar: "Beşiktaş'ın 3 gol atan adamını devre arasında oyundan almak hayatın olağan akışına karşı. Bahis baronları ... bilmiyorum! Bu yaptığı değişikliklerin tek mantığı sabotaj! Beşiktaş maçının tarihe geçeceğini düşünüyorum. Hatta abartıyorum bu sabatojdan bile daha öte."

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Alanyaspor beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
ağlama sezonu açıldı
Ahmet hoca 3-0 dan 3-3 normal be. Fenerbahçe 3-0 dan 4-3 yaptı iyi bilirsin
Lig tarihinin en temiz ve kaliteli maçıydı 4-3 lük maç.. rakip takım bile tebrik etmişti... ama cinconun geriye dönük maçları incelense , Off diyorum başka söze gerek yok.. müzenizdeki kupaların üçte biri eksilir...
maçı verdik demekle olmuyor!!! neden hücumu çıkartıp defans yaptın ki??? Sinan Engin de haksız değil

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