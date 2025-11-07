SPOR

Eski hakemden Victoria Plzen maçı hakemi Allard Lindhout için çok sert sözler: 'Korkaklık, eyyam, skandal'

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı maçta yaşanan penaltı tartışması gündeme damga vurdu. Sarı-lacivertliler, VAR incelemesine rağmen Hollandalı hakem Allard Lindhout’un pozisyonu penaltı olarak değerlendirmemesine sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

Eski hakemden Victoria Plzen maçı hakemi Allard Lindhout için çok sert sözler: 'Korkaklık, eyyam, skandal'
Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe son oynadığı karşılaşmada deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla golsüz berabere sonuçlanırken karşılaşmada yaşanan bir pozisyon geceye adeta damga vurdu.

Karşılaşmanın son bölümünde Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR uyarısına rağmen pozisyonu penaltı olarak değerlendirmedi.

F.Bahçe'den gece yarısı hakem tepkisi: Şortu çıkardı!

FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK TEPKİ

Eski hakemden Victoria Plzen maçı hakemi Allard Lindhout için çok sert sözler: Korkaklık, eyyam, skandal 1

Plzenli futbolcunun Duran’ı ceza sahasında şortundan çektiği açıkça görülmesine rağmen, pozisyonu ekran başında izleyen Lindhout oyunu devam ettirdi. Fenerbahçe, karara büyük tepki gösterdi.

Spor yazarları bu mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken karşılaşmanın hakemine de büyük tepki gösterdi.

07 Kasım 2025
07 Kasım 2025

"TAM BİR SKANDAL" (Ömer Üründül)

Eski hakemden Victoria Plzen maçı hakemi Allard Lindhout için çok sert sözler: 'Korkaklık, eyyam, skandal' G1

"Ben Tedesco'yu Oğuz'u oynatmadı diye eleştiriyordum. Dünkü Oğuz felaketini gördükten sonra sözümü geri aldım. Gelelim son saniyeye; Duran'a yapılan çok net bir penaltı var. Rakip net biçimde şortundan sert bir şekilde çekti, VAR çağırdı. Hakem yüzde yüzlük penaltıyı vermeyip Duran'ın aleyhine faul çaldı. Tam bir skandal karar." [Sabah]

"UTANMAZ..." (Gürcan Bilgiç)

Eski hakemden Victoria Plzen maçı hakemi Allard Lindhout için çok sert sözler: 'Korkaklık, eyyam, skandal' G2

"Fred girene kadar ne top kapabilen ne de oyun kurabilen bir orta sahası vardı Fenerbahçe'nin. İlk kornerlerini 80'den sonra kazandılar. Kısacası Ederson ve Skriniar'ın omuzlarına binerek beraberliği kurtardılar da diyebiliriz, Nesyri veya Fred boş kaleye atsalar "İki puanı kaybettiler" de… Son saniyelerde Hollandalı hakem, VAR'ın da devreye girdiği pozisyonda penaltıyı vermedi. Net bir ön yargı ile maçı yönetmişti zaten. Utanmaz…" [Sabah]

"BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 15 DAKİKASINA DÖNDÜ" (Engin Verel)

Eski hakemden Victoria Plzen maçı hakemi Allard Lindhout için çok sert sözler: 'Korkaklık, eyyam, skandal' G3

 "Maçın son 10 dakikası, Beşiktaş maçının ilk 15 dakikasına döndü. İki takımın da net fırsatları vardı ancak pozisyonlar hovardaca harcandı. Plzen deplasmanından her şeye rağmen alınan 1 puan kazanç sayılabilir. Fenerbahçe'nin belki ilk 8'de yer alması zorlaştı ama 24'te kalması için bu puan çok önemliydi. Hakem son dakikada resmen penaltıyı yedi." [Akşam]

"ÇEKYA'DA İSTEDİĞİNİ ALDI" (İlker Yağcıoğlu)

Eski hakemden Victoria Plzen maçı hakemi Allard Lindhout için çok sert sözler: 'Korkaklık, eyyam, skandal' G4

"Teknik Direktör Tedesco, bu maçta kazanmayı değil, kaybetmemeyi önceleyen bir planla sahadaydı. Fenerbahçe, bu yaklaşımı ile deplasmandan istediğini alarak İstanbul'a dönmeyi başardı." [Takvim]

"KORKAKLIK, EYYAM, SKANDAL" (Mustafa Çulcu)

Eski hakemden Victoria Plzen maçı hakemi Allard Lindhout için çok sert sözler: 'Korkaklık, eyyam, skandal' G5

"Allard Lindhout, 38 yaşında. UEFA'nın gelecek beklediği 1. kategori hakem buysa yandı keten helva. Bundan ancak Hollanda Eredivisie 3 hakemi olur. UEFA bundan vazgeçmeli. Güya Hollanda'nın Makkalie ve Serdar Gözübüyük'ten sonra 3 numarası. Geçen sezon biri Şampiyonlar Ligi 12 uluslararası maç yönetti. Soğukkanlı oluşu avantajı. Ancak faul ve kart kalitesi rezil. 82'de Talisca'nın şutu Jemelka'nın sırtından sekti penaltı yok. 90+4 de Duran'ı ceza alanı içinde Dweh çok açık şekilde şortundan çekerek düşürdü. Top Duran'ın kontrolünde ve top için mücadele de yok çekerek düşürdüğü için Bariz Gol Şansını engellediğinden dolayı kırmızı kart ve net penaltı olmalıydı. Hakem vermedi. VAR çağırdı izledi ama yine vermedi. Futbolu bilmemek, korkaklık, eyyam ve tam bir skandal karar. Bu UEFA'ya ve kurallara tam bir ihanettir." [Sabah]

Anahtar Kelimeler:
Hakem UEFA Avrupa Ligi son dakika fenerbahçe
