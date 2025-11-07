SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Maç bitti tartışmalar bitmedi! Fenerbahçe'den gece yarısı hakem tepkisi: Şortu çıkardı!

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında Jhon Duran’ın ceza sahasında düşürülmesi sonrası yaşanan pozisyon tartışma yarattı. VAR incelemesine rağmen penaltı kararı çıkmadı. Sarı-lacivertliler, "Şortu neredeyse çıkardı" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi. İşte detaylar...

Maç bitti tartışmalar bitmedi! Fenerbahçe'den gece yarısı hakem tepkisi: Şortu çıkardı!
Berker İşleyen

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe ile Viktoria Plzen arasında oynanan mücadelede son dakikalarda yaşanan tartışmalı pozisyon gündeme damgasını vurdu. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında ceza sahasında düşen Jhon Duran pozisyonu sonrası hakem kararları sarı-lacivertli cephenin tepkisini çekti.

TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU

Maç bitti tartışmalar bitmedi! Fenerbahçe den gece yarısı hakem tepkisi: Şortu çıkardı! 1

Mücadelenin 90+5. dakikasında Fenerbahçeli genç golcü Jhon Duran, rakibi Dweh’in ısrarla formasını çekmesi sonucu yerde kaldı. Hollandalı hakem Allard Lindhout, yaşanan pozisyona "devam" kararı vererek oyunu sürdürdü. Ancak kısa süre sonra oyunun durmasının ardından VAR devreye girdi. Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı ihtimali nedeniyle Lindhout’u pozisyonu izlemeye davet etti.

VAR İNCELEMESİNE RAĞMEN KARAR DEĞİŞMEDİ

Maç bitti tartışmalar bitmedi! Fenerbahçe den gece yarısı hakem tepkisi: Şortu çıkardı! 2

Pozisyonu monitörden izleyen Lindhout, tüm itirazlara rağmen penaltı kararı vermedi. Bu karar, hem saha içinde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, hakemin kararını eleştirirken kulüp de resmi hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ŞORTU NEREDEYSE ÇIKARDI"

Fenerbahçe, pozisyonun ardından sosyal medya hesabından kısa ama çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şortu neredeyse çıkardı.

VAR: 'İnceleme öneriyorum.'

Hakem: 'Oyun devam etsin.'"

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe Jhon Duran'ın penaltı pozisyonuna isyan ediyor!Fenerbahçe Jhon Duran'ın penaltı pozisyonuna isyan ediyor!
Arda Turan'lı Shakhtar'dan rahat galibiyet!Arda Turan'lı Shakhtar'dan rahat galibiyet!
Anahtar Kelimeler:
Hakem UEFA Avrupa Ligi kırmızı kart son dakika fenerbahçe tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altı gazeteci emniyette ifade verecek... Telefonlarına el konuldu

Altı gazeteci emniyette ifade verecek... Telefonlarına el konuldu

Milli futbolcu AVM'de neye uğradığını şaşırdı

Milli futbolcu AVM'de neye uğradığını şaşırdı

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt gecikmedi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt gecikmedi! 'Ben ölmedim'

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.