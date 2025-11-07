Maç bitti tartışmalar bitmedi! Fenerbahçe'den gece yarısı hakem tepkisi: Şortu çıkardı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe ile Viktoria Plzen arasında oynanan mücadelede son dakikalarda yaşanan tartışmalı pozisyon gündeme damgasını vurdu. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında ceza sahasında düşen Jhon Duran pozisyonu sonrası hakem kararları sarı-lacivertli cephenin tepkisini çekti.

TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU

Mücadelenin 90+5. dakikasında Fenerbahçeli genç golcü Jhon Duran, rakibi Dweh’in ısrarla formasını çekmesi sonucu yerde kaldı. Hollandalı hakem Allard Lindhout, yaşanan pozisyona "devam" kararı vererek oyunu sürdürdü. Ancak kısa süre sonra oyunun durmasının ardından VAR devreye girdi. Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı ihtimali nedeniyle Lindhout’u pozisyonu izlemeye davet etti.

VAR İNCELEMESİNE RAĞMEN KARAR DEĞİŞMEDİ

Pozisyonu monitörden izleyen Lindhout, tüm itirazlara rağmen penaltı kararı vermedi. Bu karar, hem saha içinde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, hakemin kararını eleştirirken kulüp de resmi hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ŞORTU NEREDEYSE ÇIKARDI"

Fenerbahçe, pozisyonun ardından sosyal medya hesabından kısa ama çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şortu neredeyse çıkardı.

VAR: 'İnceleme öneriyorum.'

Hakem: 'Oyun devam etsin.'"