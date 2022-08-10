Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Antalya'da ziyaretlerini sürdürdü:

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Antalya'da bakanlığı döneminde 21 baraj, 3 gölet yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık" dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Eroğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı makamında ziyaret etti. Çiçekle karşılanan Eroğlu, Aputkan'a Afyon kaymağı hediye etti.

İstanbul'un su meselesini 2071'e kadar çözdüklerini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda Büyükşehir Belediyesi 3,5 yıldır 1 litre su getirmiş değil. Bizim getirdiğimiz suyu kullanıyor. Antalya'da da ASAT var. Ben Bakanlık dönemimde Manavgat'ın 30 kilometre doğusuna ve batısına bu suyu biz verdik. Antalya'nın su meselesini çözmek için Manavgat suyunu tahsis ettik. Gelecekte 2050-2060 yılında Antalya'nın nüfusu 4-5 milyon olacak. O zaman ihtiyacı karşılamak için Karacaören Barajını inşa ettik."

Ziyarette, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

- Antalya'da 102 dere ıslah edildi

Daha sonra AK Parti Alanya İlçe Başkanlığına geçerek İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile bir araya gelen Eroğlu, "Antalya'ya bir gönül bağım var diye çok gayret ettik. Bakanlığım döneminde 21 baraj, 3 gölet yaptık. Yaklaşık 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Tarım alanı daha da gelişti. Sadece sulamaya açılan bu araziler nedeniyle çiftçilerimizin yılda 1 milyar liradan fazla ilave geliri oldu." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Antalya'da, kentin coğrafi şartları gereği taşkınların fazla olduğunu kaydederek, bakanlığı döneminde seferberlik ilan ettiğini, döneminde sadece Antalya'da 102 dereyi ıslah ettiklerini vurguladı.

Alanya'nın ve Dim Barajı'nın kendisi için önemli olduğunu aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bizden önce ihale edilmiş, ancak problemler nedeniyle sürüncemede kalmıştı. Görevim döneminde bitecek demiştim ve bitirdik. Sulamanın büyük kısmı da açıldı. Ayrıca Alanya'nın nüfusu artıyor, yazın dolu. Yaz aylarındaki nüfusu dikkate aldığınızda su sıkıntı olacaktı. Bizim dönemimizde çok büyük yatırımla içme suyu getirdik ve içme suyu arıtma tesisi inşa ettik. Bu yatırımlar sayesinde Alanya için bir sıkıntı yok."

Eroğlu, daha önce ihale edilen Yeniköy barajının müteahhidin işi bitirememesi nedeniyle tasfiye edilmeye başlandığı bilgisini vererek, "Merak etmeyiniz bakanımız, vekillerimiz ve ben Alanya'nın fahri hemşerisi olarak takip ediyoruz. Bu barajın tasfiye işlemlerinin tamamlanarak tekrar ihale edilmesi ve barajın bitirilmesi boynumuzun borcudur." açıklamasını yaptı.

Ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret eden Eroğlu, Alanya ve Antalya için yaptıkları çalışmaları anlattı.