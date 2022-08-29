YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

29.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

CHP, DEVA Partisi, Zafer Partisi ve Memleket Partisi, hakkındaki iddialar nedeniyle eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun da aralarında olduğu bazı kişiler hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, suç duyurusu dilekçesini vermek için geldiği Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in sosyal medyada gündeme getirdiği iddialara ilişkin CHP milletvekillerinin imzasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirten Erkek, suç duyurusunda yer alan iddialara ilişkin adil sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Ankara Adliyesi'ne gelerek ayrı bir suç duyurusu dilekçesi veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da suç duyurusunun takipçisi olacaklarını söyledi.

İYİ Parti ve Memleket Partisi de Taşkesenlioğlu'nun aralarında olduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada da konuyla ilgili suç duyurusu dilekçesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildiği kaydedildi.

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muharrem Erkek Ümit Özdağ

Ankara Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:06
Öğle
12:55
İkindi
16:36
Akşam
19:33
Yatsı
20:57
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Her satırı kan donduracak! Sevgilisi istismar etsin diye...

Her satırı kan donduracak! Sevgilisi istismar etsin diye...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.