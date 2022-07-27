YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

27.07.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, mülkiyeti hazine, tahsisi ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde olan "Eski Vali Konağı'nın" yeniden İzmir Valiliğine geçtiğini söyledi.

Köşger, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in simge yapılarından konağın süreç içerisinde yıpranmasından dolayı İzmir Katip Çelebi Üniversitesine tahsis edildiğini hatırlattı.

Kamuoyu hassasiyeti de dikkate alınarak yeni bir karar aşamasına geldiklerini aktaran Köşger, "Mülkiyeti hazine, tahsisi ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde olan konağı tekrar valiliğe alıyoruz. Daha önce yapılan tahsisi iptal ettik. Rektörümüzün de mutabakatı ile tekrar Valilik Konağı olarak kullanmak üzere alıyoruz." dedi.

Restorasyon çalışmasında bölge halkının taleplerini dikkate aldıklarını vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"O semtte oturan vatandaşlarımız konağın kendi semtlerinde olmasından duydukları memnuniyeti bize ilettiler. Binayı aslına uygun restore ederek valilerin kullanımına sunacağız. Tarihte olduğu gibi kıymetli misafirleri ağırlamaya devam edecek. Kurul toplantısında nihai projeyi yetiştirip onaylatacağız. En geç eylül ayında ihalesini yaparak 1-1,5 yıl zarfında binayı otantik halini bozmadan restore edeceğiz."

İzmir'deki görevinde 2 yılı tamamlandığını aktaran Köşger, bu süreçte 26 restorasyon projesini gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

İzmir İktisat Kongresinin gerçekleştirildiği binanın tescil aşamasına geldiğini anımsatan Köşger, "1979 yılında yıkılmış. Mülkiyet sorununu çözdük, arsayı satın aldık. Projesi Anıtlar Kurulunda onaylandı, ihale aşamasında. 17 Şubat 2023'e, İktisat Kongresinin 100. yılında merkezi İzmir'e kazandıracağız. Orada da Cumhuriyetin 100'üncü yılını değerlendirecek, önümüzdeki 100 yıla projeksiyon olacak bir iktisat kongresini gerçekleştireceğiz. Dünyada iktisat alanında söz sahibi akademisyenlerin yer alacağı kapsamlı ve içerikli bir iktisat kongresini Cumhuriyetin 100. yılında İzmir'de gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Vali Köşger, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artışa geçtiğini ifade etti.

Geçen mayısta günlük vaka sayısının 50'ye kadar düştüğünü hatırlatan Köşger, "O dönem entübe sayısı da 2'ye inmişti. Fakat şu anda entübe sayısı 40 civarında. Yoğun bakımda da 130 olmak üzere ciddi bir artış var. Yoğun bakımlarda şu an için bir sıkıntı yok ama tekrar bir artışa geçtik. Şu aşamada herhangi bir yasaklama düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızı kendi tedbirlerini almaları konusunda uyarıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse de katıldı.

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:22
Sabah
06:02
Öğle
13:23
İkindi
17:14
Akşam
20:34
Yatsı
22:07

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Çarşamba

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Martım Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Ahsen Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemeden önce iki kere düşünün! Ölüme neden oluyor

Yemeden önce iki kere düşünün! Ölüme neden oluyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.