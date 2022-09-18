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  4. Eskişehir semalarında nefes kesen şov! İsviçreli çift yürekleri ağızlara getirdi

Eskişehir semalarında nefes kesen şov! İsviçreli çift yürekleri ağızlara getirdi

18.09.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Sivrihisar Hava Gösterileri 2022'de İsviçreli Danielle ve Emiliano Del Buono çifti pembe renkli uçaklarıyla gösteri sundu. Çiftin Türkiye’de ilk kez sunduğu ‘kanat yürüyüşü’ gösterisi büyük beğeni topladı.

İsviçreli Danielle Del Buono, 15 yıldan bu yana uçuş sırasında Boeing Stearman tipi uçağın kanadında yürüyerek gösteri yapıyor. Pilot kocası Emiliano Del Buono ile yıllardır pek çok hava gösterisine katılan genç kadın, özel bir aparatla kendini uçağın üzerine sabitleyerek uçağın kanadının üzerinde ve kanatlar arasında sunduğu gösteri izleyenleri heyecanlandırdı.

ROMANTİK BİR UÇUŞ

ROMANTİK BİR UÇUŞ
Gösterisiyle izleyenlerin yüreklerini ağzına getiren İsviçreli 33 yaşındaki Danielle Del Buono, "Eşimle bu uçuşları gerçekleştirirken romantik bir uçuş gibi oluyor. Havadaki serbest uçuşlarda çok heyecanlı ve mutlu oluyorum.''

''KIZIMIN EN SEVDİĞİ RENK PEMBE''

''KIZIMIN EN SEVDİĞİ RENK PEMBE''
''3 yaşında kızım ve 1 yaşında da oğlum var. Anne olarak gökyüzünde bir uçağın üzerinde yürümek çok heyecanlı. Kızımın en sevdiği renk pembe olduğundan uçağımız bu renkte. Bir gün kızımın da uçuşlar yapmasını isterim.''

TEŞEKKÜR ETTİ

TEŞEKKÜR ETTİ
''İlk kez Türkiye'deyim, çok teşekkür ediyorum. Bizi bu gösteriye davet ettikleri için çok mutluyum." diye konuştu.

ZORLU BİR UÇUŞ

ZORLU BİR UÇUŞ
Eşiyle 2007 yılından beri gösteriler sunduklarını ifade eden Emiliano Del Buono ise eşinin kanatta yürüyüş yaptığı sırada uçağı kullanmanın zor olduğunu söyledi.

''EŞİM ÇOK NARİN VE ZARİF''

''EŞİM ÇOK NARİN VE ZARİF''
Hız ve yükseklikle mücadele ederken güçlü bir uçağa ihtiyaç olduğunu anlatan Del Buono, "Uçağımız çok güçlü ama eşim çok narin ve zarif. Onunla gökyüzünde bulunmak çok romantik oluyor." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
uçuş
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