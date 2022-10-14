Eskişehir Teknik Üniversitesinde 2022-2023 Akademik Yılı Açılış töreni yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından müzik dinletisi sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, yaptığı konuşmada, ESTÜ'nün yenilikçi yapısıyla araştırmayı önde tutan öğrenci odaklı bir üniversite olarak misyonunu sürdürdüğünü söyledi.

URAP sıralamasında ESTÜ'nün ilk 100'de yer aldığını belirten Özcan, "60'lara kadar indik. Bir sıralamada 59'a indik. Diğer sıralamalarda da üstlerde yer alıyoruz. Bunu daha da geliştirerek ileriye taşımamız gerekiyor. Üniversite girişimcilik endeksinde ise Türkiye'de 19'uncu sırada yer almaktayız. Bu çabamızı sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Rektör Özcan, üniversitede disiplinler arası yan dal programlarını faaliyete geçirdiklerini anlattı.

Programların, iş analitiği, kimyasal biyolojik, radyolojik, nükleer savunma, nanobilim, polimer bilimi ve teknolojisi, mekatronik, motor teknolojileri, sürdürülebilir temiz enerji, otonom araçlar teknolojisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yazılım ve optimizasyon alanlarında olduğunu dile getiren Özcan, "Bunlar da öğrencilerin belirli konularda uzmanlaşması ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması yönünde çabalarımızdan bir tanesi. Bunu bir araç olarak kullanmayı planlıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın "İnsan ve Teknik" konulu açılış dersiyle tamamlanan programda, üniversitenin tanıtıldığı sinevizyon gösterimi ile ESTÜ öğrencilerinden iklim elçisi Cansu Şentürk'ün konuşmasına da yer verildi.

Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Müftüsü Bekir Gerek ve akademisyenler katıldı.