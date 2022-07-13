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Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

13.07.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü.

Sazova Mahallesi'nde arpa ekili bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 40 dönüme yakın ekili alanın zarar gördüğü belirlendi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

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yangın arpa

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