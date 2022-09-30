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Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

30.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki erkek kardeşten biri, aralarında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi.

Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'taki bir evde Ozan K. (41) ile ağabeyi Özgür K. (45) arasında tartışma çıktı.

Kardeşlerin birlikte işlettikleri işletmenin kapanmasıyla ilgili olduğu iddia edilen tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Ağabeyi tarafından bıçaklandığı öne sürülen Ozan K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan katil zanlısı Özgür K. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kesici aletle kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Ozan K'nin cesedi ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

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cinayet bıçak zanlı

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