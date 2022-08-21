Kayıp olarak aranan Azizullah Arap'ın, çantasının ve cep telefonunun Yeni Mahalle'den geçen Porsuk Çayı kenarında bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

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