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Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

21.08.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın cesedi kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, Arap'ın ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Kayıp olarak aranan Azizullah Arap'ın, çantasının ve cep telefonunun Yeni Mahalle'den geçen Porsuk Çayı kenarında bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin çayda yaptığı aramada 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

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