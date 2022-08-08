YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

08.08.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak nedeniyle günlük yaşamda aksamalar oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tıkanan bazı rögarlar esnaf ve vatandaşlar tarafından açılmaya çalışıldı.

Sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yağmur Eskişehir sağanak

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:11
Yatsı
21:42
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.