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Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

14.08.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir-Bursa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir dolu sağanak yağış

Eskişehir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

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Sabah
06:02
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:04
Yatsı
21:32
Eskişehir ECZANELER
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