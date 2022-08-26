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Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

26.08.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tıkanan rögarlar esnaf ve vatandaşlar tarafından açılmaya çalışıldı.

Şirintepe, Çamlıca ve Batıkent mahallelerinde de bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı.

Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta bir minibüs, sağanak sebebiyle yolun bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kaldı. Araç, çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları da meydana geldi.

Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Anahtar Kelimeler:
sağanak yağış

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