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Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

24.08.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.

Yukarı Kuzfındık Mahallesi yakınlarındaki karaçam ormanına düşen yıldırım, önce kuru otları tutuşturdu, ardından da orman yangınına neden oldu. Yangına 2 ilk müdahale aracı ve 3 arazöz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın, Yukarı Kuzfındık Mahallesi'nden gelen gönüllülerin de desteğiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Büyükşehir ve İnönü belediyelerine ait 2 itfaiye aracının da arazözlere su taşıdığı yangında, 5 dekarlık bir alan zarar gördü.

Soğutma işlemi yapan ekip, yağmurun başlamasıyla bölgeden ayrıldı.

Bu arada aynı yere bir gün önce de yıldırım düştüğü tespit edildi.

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangın söndürüldü

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangın söndürüldü

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangın söndürüldü

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangın söndürüldü

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangın söndürüldü

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
Yıldırım orman yangını

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